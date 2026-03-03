(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』のファイナルPVが３日、公開された。【動画】『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ファイナルPV2025年7月18日より公開となり、2026年3月2日までの公開228日間で観客動員2715万6508人、興行収入397億1077万0400円を記録している『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、ファイナルPVを