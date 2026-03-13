伊野尾慧さん、松本穂香さんのダブル主演で贈る『50分間の恋人』が、毎週日曜よる10時15分〜ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット枠で放送中です。お弁当をきっかけに心通わせるも、AIだけが親友の変わり者イケメンと仕事に夢中な堅実女子の、ちょっとチグハグなふたりの“ズレきゅん”ラブコメディが注目を集めています。甘海晴流役の伊野尾慧さん、辛島菜帆役の松本穂香さんにお話を聞きました！●本作はズレきゅんなふたりの関係