片山財務相は１３日の閣議後記者会見で、高市首相が表明したガソリン代への補助について「事態が長期化しても持続的に国民の生活を支えるべく、途切れることはないようにやっていく」と述べた。政府は、レギュラーガソリン１リットルあたり１７０円を超える分を補助することを決めている。１９日の出荷分から適用する。財源は燃料補助向けの基金の残高約２８００億円を充てるが、１か月程度で底を突く可能性がある。片山氏は