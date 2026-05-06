きょう午前、愛知県豊田市の国道で車同士が衝突する事故があり、1台の車がはずみで水路に転落し、運転していた高齢の女性がけがをしました。 【写真を見る】【速報】｢車が用水路に転落｣｢運転手が外に出られない｣ 車同士の事故 はずみで1台が転落…運転していた高齢女性がケガ 愛知･豊田市 事故があったのは、豊田市元宮町付近の国道できょう午前11時過ぎ「車が用水路に転落した」「運転手が外に出られない」と消防に通報がありま