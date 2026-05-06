UAE（アラブ首長国連邦）などへの攻撃でイラン情勢の緊張が再び高まる中、アメリカのヘグセス国防長官は現在も停戦は維持されているとの認識を示しました。ホルムズ海峡をめぐってはイランがUAEやペルシャ湾の船舶に攻撃を仕掛け、アメリカ側もイランの小型船を攻撃するなど再び緊張が高まっています。こうした中、ヘグセス国防長官は5日に会見で、停戦は現在も維持されているとの認識を示し、ケイン統合参謀本部議長もイランの攻