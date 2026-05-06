「アストロズ−ドジャース」（５日、ヒューストン）ドジャースの大谷翔平投手が先発マウンドに上がり、初回に１００マイルを連発するなど圧巻の立ち上がりを見せた。だが二回からまさかの２イニング連続被弾でリードを許す展開となった。先頭のアルトゥーベからフォーシームで空振り三振を奪った大谷。続くアルバレスも初球のフォーシームで遊ゴロに仕留めた。パレデスの初球には１００マイルを計測。２球目もフォーシームで