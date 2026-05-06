声帯の手術を受けたことを明かした元フジテレビでフリーアナウンサー、タレントの高橋真麻が６日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）でメディア復帰した。この日の番組では冒頭でこの日午前７時４０分ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道上り線でマイクロバスが事故を起こし、乗っていた北越高ソフトテニス部の男子生徒１人が死亡、複数人が重傷を負った事故を報じた。出演の国際弁護士の清原博氏