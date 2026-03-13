マクドナルドが展開する、2026年「ほんのハッピーセット」第2弾として、絵本・図鑑・マンガが登場。絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」と、図鑑「小学館の図鑑 NEO 危険生物」、マンガ「人体のサバイバル 特別編」が期間限定で販売されます☆ マクドナルド「ほんのハッピーセット」絵本「ノラネコぐんだん おみせでさがしえブック」／図鑑「小学館の図鑑 NEO 危険生物」／マンガ「人体のサバイバル 特別編」