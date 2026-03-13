明治は2月25日、2026年春夏のチーズ・調理食品・冷凍食品の新商品説明会を本社（東京都中央区）で開いた。道家民樹グローバルフードソリューション事業本部長、林聡史フローズン・食品事業部長らが春夏方針と新商品を説明した。道家本部長は2026年方針について、「健康志向・ウェルネス需要の高まりが続く一方、物価高騰による生活防衛意識も継続すると見込む。独自価値の提供を軸に新市場創造を進め、商品開発と売場提案で需