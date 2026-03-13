リタイア後のシニア男性は、社会とどのようにつながるのか。中高年層の取材を長年続けているジャーナリストの若月澪子さんは「地域社会のつながりが失われた今、シニア男性はお金を稼ぐか、お金を払うかしなければ社会との接続が難しい。こうした層を、『フリマアプリ』が無料・低額でつないでいる」という――。■「出会い系」2.0のゆるさ春は出会いの季節。別れの季節。そして引っ越しの季節。引っ越しをしなくても、不用品が一