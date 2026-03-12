9日、大分県臼杵市下ノ江の下ノ江川にてある「珍客」が迷い込んだとして話題になった。その珍客とは大きなマグロであった。 下ノ江川は別府湾の南側に位置する川で、河口まで約500メートルの地点でマグロが見つかったため、別府湾から泳いできたものと思われる。捕獲されたマグロは30～40キロのクロマグロと見られ、淡水である下ノ江川へ迷い込むことは非常に珍しいことだという。残念なことに捕獲されたクロマグロは