株式会社TOKYO PINKは、超歌手・大森靖子がプロデュースする新アイドルユニット「絶対少女」のデビューライブの開催を決定した。「絶対少女」は、2025年末より開催された「大森靖子新グループオーディション 2026」を通じて誕生した新アイドルユニット。オーディションには全国から約3000人の応募が集まり、書類審査、オンライン審査、配信審査など複数の選考を経て候補者が選出された。最終審査は54時間にわたる合宿形式のオーデ