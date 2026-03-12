タレントのMEGUMIが、3月10日に行われた『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台』のジャパンプレミアに登壇した。同作はキングコングの西野亮廣によるベストセラー絵本を原作とし、西野が製作総指揮と脚本を担当している。イベントでは同作で声優を務めるMEGUMIと西野の意外な関係性が明かされた。「MEGUMIさんは1999年に活動を開始し、奇しくもキングコング結成も同年。“同期”の間柄であり、お笑い芸人を経て絵本作家やイ