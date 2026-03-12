MEGUMI¡¡¥¥ó¥°¥³¥ó¥°À¾ÌîÎ¼×¢¤È¡È¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤·¤¢¤¦¡É´Ø·¸¤ò¹ðÇò¤â¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤«¤è¡×°Õ³°¤ÊÈ¿±þ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¤¬¡¢3·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø±Ç²è ¤¨¤ó¤È¤ÄÄ®¤Î¥×¥Ú¥ë¡¡¡ÁÌóÂ«¤Î»þ·×Âæ¡Ù¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Æ±ºî¤Ï¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¤Ë¤è¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼³¨ËÜ¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢À¾Ìî¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤ÈµÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏÆ±ºî¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ëMEGUMI¤ÈÀ¾Ìî¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸À¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖMEGUMI¤µ¤ó¤Ï1999Ç¯¤Ë³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¡¢´ñ¤·¤¯¤â¥¥ó¥°¥³¥ó¥°·ëÀ®¤âÆ±Ç¯¡£¡ÈÆ±´ü¡É¤Î´ÖÊÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò·Ð¤Æ³¨ËÜºî²È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¡ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£MEGUMI¤µ¤ó¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ä½÷Í¥¶È¤Î¤Û¤«¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆNetflix¤ÈÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Ê¤ÉÎ¢Êý¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤È»÷¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡MEGUMI¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¾Ìî¤Ï¡¢¸ü¤¤¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡È¥á¥ó¥¿¡¼¡ÉÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢X¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ô¤Û¤ó¤Þ¤«¤è¡Õ
¡Ô°ÊÁ°¡¢ÅìÌî¤µ¤ó¤¬À¾Ìî¤Î¤³¤È¤ò¿·¶½½¡¶µ¤Î¶µÁÄÍÍ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ï¡Õ
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ëÍýÍ³¤ò·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Ï³¨ËÜºî²È¤Î¤Û¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í°Ê³°¤Ë¤âÉý¹¤¯³èÆ°¤·¡¢2021Ç¯1·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇµÈËÜ¶½¶È¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î³èÆ°¤Ö¤ê¤Ë¡¢ÀéÄ»¤ÎÂç¸ç¤µ¤ó¤«¤é¡ÈÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤±¤Îº¾µ½»Õ¡É¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÀ¾Ìî¤µ¤ó¤Ï°µÅÝÅª¤ÊÅØÎÏ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤â°ìÉô¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡MEGUMI¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯¤ËDragon Ash¤Î¹ßÃ«·ú»Ö¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¸å¤Ï¡¢¥³¥¹¥áÍÑÉÊ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Î¥Ð¥ó¥¿¥ó½ÂÃ«ÈþÍÆ³Ø±¡Âç³ØÉô¤ÎÌ¾ÍÀ³Ø±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡È¥¤¥¤½÷¡ÉÏ©Àþ¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤È¤Î13ºÐº¹¤ÎÇ¯¤Îº¹Ç®°¦¤âÈ¯³Ð¡£¤³¤¦¤·¤¿»Ñ¤Ï¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¾Ìî¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯ÃÛ¤¤¤¿Èà½÷¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÉé¤Î±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢¤È´í×ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨MEGUMI¤â¥¥ó¥³¥óÀ¾Ìî¤â¡¢ÆÈÎ©ÆÈÊâ¤Ç²æ¤¬Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¿·æÊª¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤òÄ·¤ÍÊÖ¤¹³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£