12日、北朝鮮の平壌を出発して中国遼寧省丹東に入る国際旅客列車（共同）【北京、丹東共同】新型コロナウイルスの影響で約6年間止まっていた中国の北京と北朝鮮の平壌を結ぶ旅客列車の運行が12日再開した。朝鮮戦争の休戦協定締結から間もない1954年に運行を始め、中朝友好を象徴する路線とされる。人的往来が活発化しそうだ。12日午後に北京から平壌に向かう列車が出発。13日に国境沿いの中国遼寧省丹東を経由して北朝鮮に入