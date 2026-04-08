実業家・堀江貴文氏（53）が8日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、新型コロナウイルスのワクチン接種回数を明かした。ユーザーから「コロナワクチン絶賛してましたが、まだ打つべきだと宣伝します?」といった質問が寄せられると、堀江氏は「もちろんです！毎年流行期には新型コロナとインフルエンザワクチンは接種推奨してます！」と返す。そこで「何回接種した?」という話になると、堀江氏は「7回打ちましたけど、、