「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が12日までに、Xを更新。米国とイスラエルによるイラン攻撃の影響で、原油タンカーが多数通るホルムズ海峡が事実上の閉鎖状態とされることについて、私見をつづった。ひろゆき氏は「ホルムズ海峡からタンカーが日本に来るのには20日掛かる」とし、「ホルムズ海峡閉鎖で実際に原油が不足し始めるのは、3／21からのはず」と、イラン攻撃の開始日を起点した日数を