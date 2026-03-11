ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品として、サングラスの新色2種と長袖アウターTシャツの新色1種を3月13日に発売開始します。【写真】えっ！かっこいい「クリアブラウン」も！王道だけどシャレている長袖アウターTシャツ！USAコットンだからしっかりめ！サングラスでは「ブラウンミックス」「クリアブラウン」が追加。同アイテムは、紫外線を99%カットするU