ファミリーマート（東京都港区）が、オリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」の新商品として、サングラスの新色2種と長袖アウターTシャツの新色1種を3月13日に発売開始します。

【写真】えっ！ かっこいい「クリアブラウン」も！ 王道だけどシャレている長袖アウターTシャツ！ USAコットンだからしっかりめ！

サングラスでは「ブラウンミックス」「クリアブラウン」が追加。同アイテムは、紫外線を99%カットするUVサングラスで、ウェリントンとボストンの中間であるボスリントン型のオリジナルデザインを採用しています。テンプル（つる）の先に“ファミマカラー”を配色しているのが特徴になっています。現在、「くろ」も販売中。価格は2490円（以下、税込み）です。

一方の長袖アウターTシャツでは、白黒のボーダー柄が新登場。USAコットン素材を使用したアウターTシャツで、肩の落ち感やステッチ幅など細部にまでこだわった作りをしています。一枚で着ても、アウターのインナーとしても活用できるということです。価格は1998円です。