ゆで卵の殻を上手にむけますか？ ゆで卵は、朝食やお弁当に便利な料理です。でも、せっかくゆでた卵が上手にむけずにイライラしたことはありませんか。今回は、そんなときに役立つシェフ直伝のワザをご紹介します。これでもう、殻むきのストレスから解放されますよ。 ゆでた卵を水の中でむくだけ〜 1. パッケージされている卵はとがってる方が上になっているので、ひっくり返して裏側を上にして、スプーンで軽くおしりの部分を