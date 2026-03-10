《「さやの日」 YouTube公式channelに動画をアップいたしました》

3月8日、’21年12月18日に急逝した神田沙也加さん（享年35）のSNSが一斉に更新された。Xとインスタグラムでは冒頭のようにアナウンスされ、沙也加さんのYouTubeチャンネルで公開されたカバー音源が反響を呼んでいる。

公開されたのは、’19年にリリースされた沙也加さんのボカロカバーアルバム第2弾『MUSICALOID #38 Act.2』に収録された楽曲「Alice in 冷凍庫」。ボカロP「Orangestar」による同名曲をカバーした作品で、沙也加さんの美しい歌声とイラストレーター「たいそす」による儚げなキャラクターがマッチした映像となっている。

生前、女優や声優、歌手だけでなく、ボーカロイドの活動にも情熱を注いできた沙也加さん。他界してから4年あまり経つが、“さやの日”に合わせた運営サイドの粋な計らいに感激するファンの声が続々。

《さやちゃんの日！待ってました。ずっとずっと大好きです！》

《運営さん、本当にありがとうございます。みんなずっと忘れてないよ》

《大好きなカバーです。歌ってくれて本当にありがとうございます。もっともっとお歌を聴きたかった》

そんななか、同日には“ある人物”も沙也加さんに思いを寄せていて――。

それは、沙也加さんの実母であり歌手の松田聖子（63）のモノマネで知られるタレント・神田聖子（58）。音大卒業のずば抜けた歌唱力を活かし、’90年1月放送の『特番そっくり大賞』（TBS系）でグランプリを受賞。以降、30年以上にわたって“聖子一筋”でモノマネ活動をしている。

昨年2月には中央大学・法学部通信教育に編入したことが話題になり、神田はTBSの取材に《昨年2024年3月に、松田聖子さんの中央大学法学部卒業のニュースが、飛び込んで来て、読んで、私も再び大学で学ぶなら聖子さんの選んだ『法学』にしよう》とリスペクトする思いを明かしていた。

そんな神田は、沙也加さんに対しても敬意を抱いているようだ。

8日に更新したブログで《沙也加ちゃん歌って見ました》とつづり、自身のYouTubeチャンネルに公開した1本のショート動画を紹介。動画では花束を両手で持ちながら、’11年4月にリリースされた沙也加さんの2ndアルバム『LIBERTY』の収録曲「Remember rain」を歌唱している。

同曲は沙也加さんが作詞を手がけたバラードで、神田は《神田沙也加ちゃんの楽曲の中で私が、1番大好きな曲です》とコメント。さらに《沙也加ちゃんの夢を何度かみて。。》と続け、《沙也加ちゃんの歌を歌っていきたい》《沙也加ちゃん大好き》と思いをつづっていた。

本動画は神田のインスタグラムでも公開され、“カバー動画”にファンからは《沙也加ちゃんの声にそっくりですねん》《さやの日ですね YouTubeも更新されてて感謝です》《素敵な歌声 さやかちゃんー》と反応が寄せられている。

沙也加さんが亡くなった後の’22年10月には、《神田沙也加ちゃんが昨年末天国に旅立ったという事が非常に心にぽっかり穴が開いて、その穴が埋まってません》とブログに喪失感を記していた神田。以降も、沙也加さんの命日や誕生日などの節目で思いをつづっており、ファンのひとりとして偲ぶ日を大切にしているようだ。