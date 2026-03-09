サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大9台の機器を同時に充電でき、PD20Wの急速充電にも対応したコンパクトな直挿し設計である「電源タップ・700-TAP093W」を発売した。■圧倒的な接続数！最大9台の機器を同時に充電可能本製品は、壁のコンセントに直接挿すだけでコンセントを大幅に拡張できる便利な電源タップ。コンパクトなボディにACコンセントを6個口、USBポートを3ポート（Type-C×1、