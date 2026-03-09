ダイキンオーキッドレディース女子ゴルフの国内ツアー開幕戦、ダイキンオーキッドレディスは8日、沖縄・琉球GC（6610ヤード、パー72）で最終日が行われ、昨年の年間女王・佐久間朱莉（大東建託）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算16アンダーでツアー通算5勝目を挙げた。優勝賞金2160万円とともに、驚きの豪華副賞もゲットした。昨年4勝し初の年間女王に輝いた佐久間。第2日から首位をキープ。最終日に5つ伸ばした永井花