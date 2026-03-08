【モデルプレス＝2026/03/08】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子とアーティストのたなかが、3月8日に都内で開催されたこども家庭庁主催イベント「プレコンシンポジウム 2026 ＃いまを進めよう」にお笑い芸人のぺこぱ、女優の岡田香菜とともに出席。ゆうこすが夫・たなかの支えに感謝する場面があった。【写真】1児の母インフルエンサー「泣きすぎて顔も腫れて」産後80kgの別人級ビジュ公開◆ゆうこす、夫・