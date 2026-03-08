1児の母・ゆうこす、夫と交際当初は「ボロボロだった」支えに感謝 産婦人科への“検査デート”も明かす
【モデルプレス＝2026/03/08】モテクリエイターとして活躍する“ゆうこす”こと菅本裕子とアーティストのたなかが、3月8日に都内で開催されたこども家庭庁主催イベント「プレコンシンポジウム 2026 ＃いまを進めよう」にお笑い芸人のぺこぱ、女優の岡田香菜とともに出席。ゆうこすが夫・たなかの支えに感謝する場面があった。
プレコンセプションケアとは、性別を問わず、適切な時期に、性や健康に関する正しい知識を持ち、妊娠・出産を含めたライフデザインや将来の健康を考えて、健康管理を行う取り組み。ゆうこす、たなか、ぺこぱ、岡田は、「プレコン応援団」として登壇した。
ゆうこすとたなかは2022年に結婚。ゆうこすは2025年3月14日に第1子を出産したことを報告した。ゆうこすが「我々はもともとプレコンをやっていた感じはあるよね」とたなかに確認すると、たなかは「そうだね。プレコンという名前自体は当時知らなかったけど、やってたこととしてはそういう感じ」と頷いた。
男子校出身のたなかは、妊娠・出産のことになるとより一層女性のことがわからなかったと前置きし「結婚した後に『子どもを作りましょう』みたいな話になった時に、自分が学んでいかないと置いていかれちゃうな、と思って率先したやったところはあります」と告白。MCから「素晴らしいご主人ですね」と言われると、ゆうこすは「はい」と笑顔で頷いた。
さらに、ゆうこすは「プレコンデートしてました」と打ち明け、たなかは「検査をするために産婦人科にいっぱい行く必要があるんですけど、検査って結構めんどくさいじゃないですか。終わった後とか前にごはんを一緒に食べて帰るとか」と説明。ゆうこすは「女性の方が検査が多いんですよ。だから全部着いてきてデートしようね、みたいな」と振り返り、その時は「プレコン」という名前を知らなかったこともあり「検査デート」と話していたと語った。
急激なダイエットが後に響いてくる可能性があるという話題になると、ゆうこすは「10代の頃アイドルをしていたんですけど、その時はBMIで言ったら18.5以下でした」と明かし「産後は80kgあったんです。（体重の）幅で言ったら本当にすごい」と回想。「大変で帝王切開になって。出産後、産院から大学病院に入院して」と自身の出産を振り返り「健康って大事、って思いながら、今は日々筋トレとかがんばっています。痩せすぎも増えすぎもダメですね」としみじみ語った。
パートナーとどんなことから話し合えばいいと思うかというトークテーマで、ゆうこすとたなかは、健康の話からすることがいいのではないかと考えを告白。ゆうこすは「健康の話は、妊娠・出産に関わらず気軽に話せる。2人とも健康な方がいいので」と口にした。ゆうこすは「夫とつきあい始めたとき、本当にボロボロだったんですよ」とも明かし、たなかも「仕事の鬼みたいな感じで」と回顧。ゆうこすはたなかの支えについて「PFCバランスから睡眠時間から、ちょっと鬱だった時も『一緒に精神科行ってみようよ』とか一緒に話し合ってくれて。助かりました」と振り返り、たなかに改めて感謝した。
ゆうこすは「最初は『そんなこといいから今は働きたい』みたいなことはありましたけど、横で夫が『じゃ、俺ランニング行ってくるね』とか言うと、健康的なのっていいな、って思って。一緒に走ったりしてました」と回顧。たなかは「すぐ膝痛めてたけどね」とツッコんだ。最後にゆうこすは「私はプレコンを通してより一層夫と仲良くなって絆が深まったな、と思っています」とにっこり。「プレコンのおかげでお互いをより思い合うようになったなと思っています」と語った。（modelpress編集部）
