¢¡£×£Â£Ã£±¼¡¥é¥¦¥ó¥É£ÃÁÈÆüËÜ£¸¡½£¶´Ú¹ñ¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÂçÃ«¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢ÎëÌÚ¡Ê¥«¥Ö¥¹¡Ë¡¢µÈÅÄ¡Ê¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤¬£³¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ£´È¯¡¢£¸ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç£²Ï¢¾¡¡£ÂæÏÑ¡¢´Ú¹ñ¤òÂÇÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤Æ¡¢£±¼¡¥é¥¦¥ó¥ÉÆÍÇË¤ËÂç¤­¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢£Â¡Ç£ú¤Î¡Öultra soul¡×¤¬µå¾ìÆâ¤ËÎ®¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Âç¹ç¾§¡£¥µ¥Ó¤ÎºÇ½ªÉôÊ¬¡Ö¥Ï¥¤¡ª¡×¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¶«¤Ó¡¢µå¾ì¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£