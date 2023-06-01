¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬ÊÝÍ­¤¹¤ëFWÊ¡ÅÄ»Õ²¦¤Î´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£20Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥­¥Ã¥«¡¼¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß22ºÐ¤ÎÊ¡ÅÄ¤Ï¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤«¤é¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë²ÃÆþ¡£2024Ç¯Åß¤Ë¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤«¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç6»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤Æ¡¢2.¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Ê¥É¥¤¥Ä2Éô¡Ë¤Î¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¥·¡¼