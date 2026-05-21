キャンメイク公式サイトから、2026年5月下旬より新作ベースメイク＆リップアイテムが登場します。今回発売されるのは、高カバーなのに薄膜感を叶える「エアリーカバーフィットコンシーラー」全2色と、人気ティント「むちぷるティント」の新色「08 サクラロール」。毎日のメイクをもっと軽やかに楽しめる、夏にぴったりのラインアップに注目です♡ 薄膜仕上げの新作コンシー