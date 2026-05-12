キハチ カフェでは、旬のメロンを贅沢に味わえる「メロンスイーツフェア」を2026年5月12日（火）～7月22日（水）まで開催します。新作「メロンとマンゴーのパフェ」をはじめ、限定パフェやパイ、クレープ、アフタヌーンティーまで、爽やかな初夏にぴったりのメロンスイーツが勢ぞろい♡ ジューシーなメロンの甘さと香りを楽しめる、この季節だけの特別なフェアに注目