映画「スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー」が今日22日、公開される。約7年ぶりにスクリーンに戻ってきたSFシリーズの劇場新作。脚本も手掛けたジョン・ファヴロー監督は「スター・ウォーズ（SW）のファンも、見ていない人もどちらも満足いただけること」を意識したと強調する。思えばSWは最初からこの難題をクリアしていた。シリーズ第1作は「エピソード4」、壮大な物語の途中から始まった。観客は知識ゼロだ