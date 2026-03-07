都営住宅に住んでいる家庭のお子さんが私立中学へ進学すると聞き、「私立中学の学費は年間100万円以上かかるのに、収入制限は大丈夫なのだろうか」と疑問に感じる人もいるかもしれません。都営住宅の入居には収入基準がありますが、その仕組みは一般に思われているよりも複雑です。 本記事では、都営住宅の収入基準の計算方法や、入居後に収入が増えた場合の扱いを整理しながら、「都営住宅と私立中学進学は本当に両立しない