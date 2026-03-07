シンガーソングライターのmiwa(35)が7日、自身のSNSで所属事務所からの独立を発表した。「ファンの皆様 関係者の皆様へ」と題したリリースで、「この度所属事務所の株式会社トライストーン・エンタテイメントから独立し、個人事務所であるSALiNa株式会社から新たな形で活動していくことになりました」と報告。「今後はトライストーン・エンタテイメントと業務提携という形でサポートをいただきながら活動してまいります」と説