記者会見する中国政府の経済閣僚ら＝6日、北京（共同）【北京共同】中国政府の経済閣僚が6日、全国人民代表大会（全人代＝国会）に合わせてそろって記者会見し、人工知能（AI）関連の産業規模を2030年に10兆元（約220兆円）以上に拡大する戦略を示した。米国に対抗し、AIを経済成長の推進力とする狙いがある。中国政府は今回の全人代で採択する5カ年計画（26〜30年）にAIの応用を進める「『AI＋』行動」と呼ぶ戦略を盛り込んだ