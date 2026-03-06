ＷＢＣが５日、東京で開幕した。米国が所属するＢ組は６日（日本時間７日）にテキサス州ヒューストンで開幕する。５日（同６日）は当地で練習を行い、米国、メキシコ、イタリア、英国、ブラジル各国代表の監督、主力らが公式会見を行った。米国代表で主将を務めるアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）は、「トップ中のトップが国を代表して戦う機会を得ることは、とてもクールなこと。ここまで（強化試合をこなして）ムード