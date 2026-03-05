自民党の旧二階派（志帥会）に所属していた議員らが５日夜、東京・銀座の日本料理店で会合を開いた。出席者によると、会合は同派を率いた二階俊博・元幹事長が呼びかけた。同派の事務総長を務め、先の衆院選で国政に復帰した武田良太・元総務相や小林政調会長らが出席した。同派は昨年６月に解散届を総務省に提出し、正式に解散している。武田氏は会合後、記者団に「旧態依然とした派閥と決別し、立法府としての責務を果たす