晩婚化や非婚化が進む昨今。そんななか、既婚男性による独身偽装問題の闇深さが際立ちはじめている。東海地方在住の男性看護師のA（38歳）は2人の子どもを持つ既婚者にも関わらず、一人息子と生活するシングルマザーの吉田由美子さん（仮名、35歳）と交際し「結婚しよう」「家族になろう」と言っていた。Aが既婚だと発覚後も「妻とは離婚して吉田さんとその息子と一緒になるつもりだった」などと言ったという。 【画像】「