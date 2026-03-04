ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドがハムストリングを負傷サウジアラビア1部アル・ナスルは現地時間3月3日、ポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドがハムストリングを負傷したと発表した。3月1日に開催されたリーグ戦第24節アル・フェイハ戦に先発出場したロナウドは、後半36分に右腿裏を痛めて負傷交代を強いられた。クラブの発表によると、「ロナウドは前のゲームであるアル・ファイハ戦後にハムストリン