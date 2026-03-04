中国の動物園で、10歳の少女がライオンに餌を与えようとしたところ攻撃を受け、あやうく大けがをしかけるという事故が発生した。3日、韓国の聯合ニュースTVは中国現地メディアを引用し、動物園での安全管理規定違反により10歳の少女が雌ライオンの攻撃を受けたと報じた。事故は2月26日に起きた。中国広東省汕頭市の中山公園動物園で、ライオンに餌を与えていた10歳の少女が雌ライオンに襲われた。メディア報道やソーシャルメディア