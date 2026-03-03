元日本代表ＦＷの久保裕也（３２）が３日、自身のインスタグラムで現役引退を表明した。久保は「熟考の末、プロサッカー選手としてのキャリアに一区切りをつける決断をしました。これまで日本、ヨーロッパ、そしてアメリカでプレーする中で、本当にたくさんの出会いと経験に恵まれました。関わってくださったすべてのクラブ、仲間、監督・スタッフの皆さん、そしてどんな時も応援してくださったファンの皆さんに、心から感謝し