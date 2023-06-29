開幕２か月前のドタバタ劇。なぜ監督交代に至ったのか。城彰二氏のYouTubeチャンネルに、2018年のロシア・ワールドカップで日本代表を率いた西野朗氏が出演。技術委員長から指揮官に就任する経緯を振り返った。ロシア大会を目ざす日本代表は当初、ヴァイッド・ハリルホジッチ監督が指揮を執っていた。アジア最終予選も無事に勝ち抜いたが、2018年４月７日にハリルホジッチの解任、その２日後に西野氏の新監督就任が発表され