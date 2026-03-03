運動神経がいい猫種ランキングTOP5 猫種別の運動能力を、ジャンプ力や敏捷性、持久力など複数の観点から総合的に評価してみました。もちろん個体差はありますが、ここでは猫種全体の傾向をもとに順位を決定しています。 それでは第5位から順番に見ていきましょう。 5位：ロシアンブルー ロシアンブルーは、全体的に細身で優雅な印象のある種類ですが、実際に触ってみると各部位の筋肉がよく発達した細マッ