21年ぶりに復活した「“最新”スターレット」に反響殺到！かつて日本のコンパクトカー市場を牽引した「スターレット」が、今、南アフリカの地で驚くべき躍進を遂げています。1970年代から長きにわたりトヨタのボトムレンジを支えてきたこの名車は、1999年に後継の「ヴィッツ」へバトンを渡し、一度はその歴史に幕を下ろしました。【画像】超カッコいい！ これが「最新型スターレット」です！（30枚以上）しかし、終了から21