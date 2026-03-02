増田貴久（NEWS）が、2026年4月8日に初のカバーアルバム『増田貴久のカバー』をリリースする。本作では、増田貴久にとって思い入れのある楽曲や、歌い継がれる過去の名曲、そして新しい世代へと受け継ぎたい楽曲など、様々な時代・ジャンルの楽曲をセレクト。宇多田ヒカル「First Love」、JUJU「やさしさで溢れるように」、DALI「ムーンライト伝説」、KinKi Kids「Bonnie Butterfly」、V6「Believe Your Smile」、TOKIO「うわ