増田貴久（NEWS）、宇多田ヒカル／JUJU／KinKi Kids／V6／TOKIO／SMAPなどをカバー

増田貴久（NEWS）が、2026年4月8日に初のカバーアルバム『増田貴久のカバー』をリリースする。

本作では、増田貴久にとって思い入れのある楽曲や、歌い継がれる過去の名曲、そして新しい世代へと受け継ぎたい楽曲など、様々な時代・ジャンルの楽曲をセレクト。宇多田ヒカル「First Love」、JUJU「やさしさで溢れるように」、DALI「ムーンライト伝説」、KinKi Kids「Bonnie Butterfly」、V6「Believe Your Smile」、TOKIO「うわさのキッス」、SMAP「世界に一つだけの花」のカバー、テゴマス「キッス〜帰り道のラブソング〜」のセルフカバーなど全12曲が共通で収録され、通常盤とファミクラストア オンライン限定盤はそれぞれ異なる2曲を追加した全14曲となる。

映像特典として、初回盤Aには、3000本を超えるキャンドルに囲まれた幻想的な世界で、ビッグバンドと「やさしさで溢れるように」「ムーンライト伝説」「にじ」「世界に一つだけの花」「キッス〜帰り道のラブソング〜」の5曲をパフォーマンスする「増田貴久のカバーのライブ」を収録。初回盤Bには、1stソロアルバムに収録された楽曲「喜怒哀楽」のMVを、増田貴久オリジナルキャラクター「ネコます」主演のコマ撮りアニメーションで完全再現した映像とそのメイキング映像、増田貴久によるスタイリングで挑んだジャケット写真撮影に完全密着したドキュメンタリーが収録される。

また、アルバムを購入し応募した人の中から抽選で招待されるスペシャルイベントも開催決定。詳細は後日発表予定。4月からは5都市14公演のツアー【増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽】が開催される。

◎リリース情報

カバーアルバム 『増田貴久のカバー』

2026/4/8 RELEASE

＜初回盤A（CD＋Blu-ray）＞

LCCN-0928〜929 / 4,400円（tax in.）

＜初回盤A（CD＋DVD）＞

LCCN-0930〜931 / 4,400円（tax in.）

＜初回盤B（CD＋Blu-ray）＞

LCCN-0932〜933 / 4,400円（tax in.）

＜初回盤B（CD＋DVD）＞

LCCN-0934〜935 / 4,400円（tax in.）

＜通常盤（CD）＞

CD LCCN-0936 / 3,630円（tax in.）

＜ファミクラストア オンライン限定盤（CD＋GOODS）＞

LCCT-0100 / 4,400円（tax in.）

https://takahisamasuda-from-news.jp/

【CD（全形態共通）】

01. First Love

02. やさしさで溢れるように

03. ムーンライト伝説

04. 銀の龍の背に乗って

05. まっすぐの唄

06. にじ

07. フレンド・ライク・ミー

08. Bonnie Butterfly

09. Believe Your Smile

10. うわさのキッス

11. 世界に一つだけの花

12. キッス〜帰り道のラブソング〜

13. キッス〜帰り道のラブソング〜 （メロます Ver.）（通常盤のみ）

14. キッス〜帰り道のラブソング〜 （ハモます Ver.）（通常盤のみ）

13. 恋（ファミクラストア オンライン限定盤のみ）

14. FOREVER MINE（ファミクラストア オンライン限定盤のみ）

【Blu-ray＆DVD（初回盤A）】

・増田貴久のカバーのライブ

【Blu-ray＆DVD（初回盤B）】

・「喜怒哀楽」 ネコます Ver. Music Video & Making

・Making of Jacket Shooting

◎公演情報

【増田貴久 2nd LIVE 喜怒哀楽】

2026年4月10日（金）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

2026年4月20日（月）福岡県・福岡サンパレス

2026年4月21日（火）福岡県・福岡サンパレス ※2公演

2026年4月28日（火）東京・東京ガーデンシアター

2026年4月29日（水・祝）東京・東京ガーデンシアター ※2公演

2026年5月07日（木）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール

2026年5月08日（金）兵庫・神戸国際会館 こくさいホール ※2公演

2026年5月21日（木）大阪・オリックス劇場

2026年5月22日（金）大阪・オリックス劇場

2026年5月23日（土）大阪・オリックス劇場 ※2公演