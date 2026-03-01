中日のマスコット「ドアラ」がヒロインで存在感3万6000人超の大観衆も大喜びだ。野球日本代表「侍ジャパン」は2月28日、バンテリンドームで行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」に7-3で勝利した。試合後のヒーローインタビューには中日のマスコット「ドアラ」が“乱入”する一幕もあり、ファンは試合後まで堪能した。中日戦後のヒーローインタビューに登場したのは先制アーチを放った牧秀悟内野手（DeNA）だっ