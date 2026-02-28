サッカーJ2・モンテディオ山形の運営会社社長、相田(あいた)健太郎氏（51）が、地元紙である山形新聞記者の取材に対し“恫喝”ともとれる発言をしていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【画像】地元で高い人気を誇るモンテディオ山形相田健太郎氏©時事通信社「もう一回言ったらたたっ殺すからな！」モンテディオ山形をめぐっては、2月26日、かねてより懸案とされてきた新スタジアム構想について不動産デベロッパ