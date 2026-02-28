２月27日、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16の組み合わせ抽選会が開催され、８カードが決定した。なかでも反響を呼んでいるのが、マンチェスター・シティとレアル・マドリーの再戦だ。なんと、CLの決勝トーナメントで５シーズン連続の対戦となるのだ。そのうち３度はマドリーが勝ち抜けている一方で、今季のリーグフェーズではシティがアウェーで２−１と勝利している。 死闘を繰り広げてきた“因縁の対決”が決