「もうやめて」「ここでぶつかるのか」CLベスト16の抽選結果にSNSざわつく「もはやデジャブすぎて」「笑いが止まらない」
２月27日、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16の組み合わせ抽選会が開催され、８カードが決定した。
なかでも反響を呼んでいるのが、マンチェスター・シティとレアル・マドリーの再戦だ。なんと、CLの決勝トーナメントで５シーズン連続の対戦となるのだ。
そのうち３度はマドリーが勝ち抜けている一方で、今季のリーグフェーズではシティがアウェーで２−１と勝利している。
死闘を繰り広げてきた“因縁の対決”が決まると、SNS上では次のような声が上がった。
「シティとマドリーがここでぶつかるのか」
「またマドリーもうやめて」
「まじでもうええて」
「もはやデジャブすぎて」
「やっぱりシティとマドリーで草」
「またまたマドリーvsシティはマジで熱い」
「てかマドリーとシティ毎年CLで当たってるやん」
「CLでのマドリーとシティは惹かれ合う運命」
「いやー、シティとマドリーがズッ友すぎて笑いが止まらないｗｗ」
マドリーホームの第１レグは３月11日、シティホームの第２レグは同17日に行われる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】CLラウンド16の全対戦カードとトーナメント表
