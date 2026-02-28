このビッグイヤーを獲得するのはどのチームか。(C)Getty Images

　２月27日、チャンピオンズリーグ（CL）ラウンド16の組み合わせ抽選会が開催され、８カードが決定した。

　なかでも反響を呼んでいるのが、マンチェスター・シティとレアル・マドリーの再戦だ。なんと、CLの決勝トーナメントで５シーズン連続の対戦となるのだ。

　そのうち３度はマドリーが勝ち抜けている一方で、今季のリーグフェーズではシティがアウェーで２−１と勝利している。
 
　死闘を繰り広げてきた“因縁の対決”が決まると、SNS上では次のような声が上がった。

「シティとマドリーがここでぶつかるのか」
「またマドリーもうやめて」
「まじでもうええて」
「もはやデジャブすぎて」
「やっぱりシティとマドリーで草」
「またまたマドリーvsシティはマジで熱い」
「てかマドリーとシティ毎年CLで当たってるやん」
「CLでのマドリーとシティは惹かれ合う運命」
「いやー、シティとマドリーがズッ友すぎて笑いが止まらないｗｗ」

　マドリーホームの第１レグは３月11日、シティホームの第２レグは同17日に行われる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】CLラウンド16の全対戦カードとトーナメント表