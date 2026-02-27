プロフィギュアスケーターでタレントの織田信成が２７日、マンスリーレギュラーを務めるＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」に生出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本勢初の金メダルを獲得したりくりゅうこと三浦璃来、木原龍一の２人へご褒美を約束した。りくりゅうの２人は２６日、所属する木下グループ本社で報告会を行い、それぞれに報奨金２０００万円が贈られた。番組では、この様子を取り上げ、２人