「寝たきりの書道家です。ベッドから作品を届けています。」【写真】ピアニストとしても活動する星野希望さんそうコメントを添えて投稿された数々の書道作品が、Threadsで1万いいねを集めて話題になりました。投稿したのは、『脳脊髄液減少症』という難病を抱えながらも書道家・作曲家として活動を続けている星野希望さん。今回投稿された作品は、すべてiPadで描かれた『デジタル書道』。カラフルでオリジナリティあふれる作品